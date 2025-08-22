Treffort médiéval, une traversée d’histoire Val-Revermont Ain

Treffort médiéval, une traversée d’histoire

Treffort médiéval, une traversée d’histoire Le village 01370 Val-Revermont Ain Auvergne-Rhône-Alpes

En suivant les plaques signalétiques, vous traverserez l’histoire de ce village qui a conservé son aspect médiéval avec ses anciennes halles et ses élégantes maisons de vignerons.

English : Medieval Treffort, a journey through history

By following the signs, you will go through the history of this village which has kept its medieval aspect with its old market halls and its elegant wine growers’ houses.

Deutsch :

Wenn Sie den Hinweisschildern folgen, durchlaufen Sie die Geschichte dieses Dorfes, das sein mittelalterliches Aussehen mit den alten Markthallen und den eleganten Winzerhäusern bewahrt hat.

Italiano :

Seguendo le indicazioni, scoprirete la storia di questo villaggio che ha mantenuto il suo aspetto medievale con le sue antiche sale del mercato e le sue eleganti case di viticoltori.

Español :

Siguiendo las indicaciones, descubrirá la historia de este pueblo que ha conservado su aspecto medieval con sus antiguos salones de mercado y sus elegantes casas de viticultores.

