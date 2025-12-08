Itinérance l’Ain à Vélo Le mégatour de la montagne de l’Ain (7 jours 6 nuits) Val-Revermont Ain

Itinérance l’Ain à Vélo Le mégatour de la montagne de l’Ain (7 jours 6 nuits)

Itinérance l’Ain à Vélo Le mégatour de la montagne de l’Ain (7 jours 6 nuits) 330 chemin de la Grange du Pin 01370 Val-Revermont Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Du Revermont, contreforts des Montagnes du Jura, aux frontières du Léman, ce parcours invite les pratiquants confirmés et experts à découvrir la montagne de l’Ain. Un voyage à vélo parsemé de cols incontournables et garanti en panoramas exceptionnels !

http://www.ain-tourisme.com/ +33 4 74 32 31 30

English :

From Revermont, in the foothills of the Jura Mountains, to the borders of Lake Geneva, this route invites both experienced and expert cyclists to discover the mountains of the Ain. A cycling journey dotted with unmissable passes and guaranteed to offer exceptional panoramas!

Deutsch :

Vom Revermont, den Ausläufern der Montagnes du Jura, bis zu den Grenzen des Genfersees lädt diese Strecke sowohl erfahrene als auch erfahrene Radfahrer dazu ein, die Berge des Departements Ain zu entdecken. Eine Radreise, die über unumgängliche Pässe führt und garantiert außergewöhnliche Panoramen bietet!

Italiano :

Da Revermont, ai piedi del Giura, fino ai confini del Lago di Ginevra, questo itinerario invita i ciclisti esperti e non a scoprire le montagne dell’Ain. È un viaggio in bicicletta costellato di passi imperdibili e che garantisce panorami eccezionali!

Español :

Desde Revermont, en las estribaciones del Jura, hasta las orillas del lago Lemán, esta ruta invita a ciclistas experimentados y expertos a descubrir las montañas del Ain. Un viaje en bicicleta salpicado de puertos ineludibles y con panoramas excepcionales

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-03 par Office de Tourisme du Haut-Bugey source Apidae Tourisme