Grotte de la Cabatane, crête et belvédère Val-Revermont Ain vendredi 1 mai 2026.
Grotte de la Cabatane, crête et belvédère Départ au parking du champ de foire (Treffort) ou Col des Engoulures 01370 Val-Revermont Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Petite balade à la découverte de la grotte de la Cabatane et du magnifique belvédère sur Treffort.
https://www.bourgenbressedestinations.fr/ +33 4 74 22 49 40
English : Grotte de la Cabatane, ridge and viewpoint
Small walk to discover the cave of the Cabatane and the magnificent viewpoint on Treffort.
Deutsch :
Kleine Wanderung zur Entdeckung der Grotte de la Cabatane und des herrlichen Aussichtspunkts auf Treffort.
Italiano :
Una breve passeggiata per scoprire la grotta di Cabatane e il magnifico punto panoramico su Treffort.
Español :
Un breve paseo para descubrir la cueva de Cabatane y el magnífico mirador de Treffort.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-02-05 par Aintourisme source Apidae Tourisme