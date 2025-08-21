Grotte de la Cabatane, crête et belvédère Val-Revermont Ain

Grotte de la Cabatane, crête et belvédère

Grotte de la Cabatane, crête et belvédère Départ au parking du champ de foire (Treffort) ou Col des Engoulures 01370 Val-Revermont Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Petite balade à la découverte de la grotte de la Cabatane et du magnifique belvédère sur Treffort.

English : Grotte de la Cabatane, ridge and viewpoint

Small walk to discover the cave of the Cabatane and the magnificent viewpoint on Treffort.

Deutsch :

Kleine Wanderung zur Entdeckung der Grotte de la Cabatane und des herrlichen Aussichtspunkts auf Treffort.

Italiano :

Una breve passeggiata per scoprire la grotta di Cabatane e il magnifico punto panoramico su Treffort.

Español :

Un breve paseo para descubrir la cueva de Cabatane y el magnífico mirador de Treffort.

