Château des Arcis Meslay-du-Maine Mayenne

Château des Arcis

Jardin remarquable Château des Arcis Les Arcis 53170 Meslay-du-Maine Mayenne Pays de la Loire

Durée : Distance : Tarif :

Après avoir participé avec ardeur aux guerres de religion, Charles de Cervon donne vers 1600 aux Arcis son plan de forteresse médiévale et son aspect souriant de château de la fin de la Renaissance. la promenade dans les jardins révèlent mille vue sur le château et ses reflets dans les miroirs d’eau

http://www.chateaudesarcis.com/ +33 6 88 68 23 21

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English :

After taking an active part in the Wars of Religion, around 1600 Charles de Cervon gave Les Arcis its medieval fortress layout and smiling, late-Renaissance appearance. A stroll through the gardens reveals a thousand views of the château and its reflections in the water mirrors

Deutsch :

Nachdem er eifrig an den Religionskriegen teilgenommen hatte, gab Charles de Cervon um 1600 Les Arcis den Grundriss einer mittelalterlichen Festung und das lächelnde Aussehen eines Schlosses der Spätrenaissance. der Spaziergang durch die Gärten enthüllt tausendfachen Blick auf das Schloss und seine Reflexionen in den Wasserspiegeln

Italiano :

Dopo aver partecipato attivamente alle Guerre di Religione, intorno al 1600 Charles de Cervon diede a Les Arcis l’assetto di una fortezza medievale e l’aspetto allegro di un castello del tardo Rinascimento. Una passeggiata nei giardini offre mille scorci del castello e dei suoi riflessi negli specchi d’acqua

Español :

Tras participar activamente en las Guerras de Religión, hacia 1600 Charles de Cervon dio a Les Arcis el trazado de una fortaleza medieval y el alegre aspecto de un castillo de finales del Renacimiento. Un paseo por los jardines revela mil vistas del castillo y sus reflejos en los espejos de agua

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-05-05 par eSPRIT Pays de la Loire