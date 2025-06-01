Châteaux et Abbayes de la Forêt de Compiègne Compiègne Oise

Durée : Distance : 66000.0

À Compiègne, la beauté de la forêt répond à la profusion d’un patrimoine hérité des présences royales et impériales. Ce circuit vous conduit entre nature et culture ! Une fois l’Oise franchie, vous pédalez de vallons en frondaisons et croisez de prestigieux monuments l’abbatiale de Morienval, le château de Pierrefonds, l’abbaye de Saint-Jean-aux-Bois…

English : Châteaux et Abbayes de la Forêt de Compiègne

In Compiègne, the beauty of the forest responds to the profusion of a heritage inherited from royal and imperial presences. This tour takes you between nature and culture! Once you have crossed the Oise river, you will cycle from valley to valley and cross prestigious monuments: the abbey church of Morienval, the castle of Pierrefonds, the abbey of Saint-Jean-aux-Bois?

Deutsch : Châteaux et Abbayes de la Forêt de Compiègne

In Compiègne trifft die Schönheit des Waldes auf die Fülle eines Kulturerbes, das von den königlichen und kaiserlichen Präsenzen geerbt wurde. Diese Tour führt Sie zwischen Natur und Kultur! Sobald Sie die Oise überquert haben, radeln Sie durch Täler und Baumkronen und treffen auf prestigeträchtige Bauwerke: die Abteikirche von Morienval, das Schloss von Pierrefonds, die Abtei von Saint-Jean-aux-Bois?

Italiano :

A Compiègne, la bellezza della foresta è accompagnata dalla profusione del patrimonio ereditato dalle presenze reali e imperiali. Questo tour vi porta tra natura e cultura! Una volta attraversato l’Oise, si pedala tra valli e vegetazione e si incontrano monumenti prestigiosi: la chiesa abbaziale di Morienval, il castello di Pierrefonds, l’abbazia di Saint-Jean-aux-Bois?

Español : Châteaux et Abbayes de la Forêt de Compiègne

En Compiègne, la belleza del bosque va acompañada de la profusión del patrimonio heredado de las presencias reales e imperiales. Este recorrido le lleva entre la naturaleza y la cultura Una vez cruzado el Oise, pedaleará a través de valles y follajes y se encontrará con prestigiosos monumentos: la iglesia abacial de Morienval, el castillo de Pierrefonds, la abadía de Saint-Jean-aux-Bois?

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France