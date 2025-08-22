Chemin d’étonnement Châtel-Montagne Allier
Chemin d’étonnement Châtel-Montagne Allier vendredi 1 mai 2026.
Chemin d’étonnement
Chemin d’étonnement 15 place Alphonse Corre 03250 Châtel-Montagne Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Circuit de 3,5 km pour découvrir le patrimoine naturel et culturel de Châtel-Montagne grâce aux énigmes à trouver au fil de la balade. Accessible aux enfants et adultes.
+33 4 70 59 37 89
English : Chemin d’étonnement
A 3.5 km circuit to discover the natural and cultural heritage of Châtel-Montagne, with riddles to find along the way. Accessible to children and adults.
Deutsch : Chemin d’étonnement
3,5 km langer Rundweg, auf dem Sie das Natur- und Kulturerbe von Châtel-Montagne anhand von Rätseln entdecken können, die Sie während des Spaziergangs finden müssen. Für Kinder und Erwachsene zugänglich.
Italiano :
Un percorso di 3,5 km per scoprire il patrimonio naturale e culturale di Châtel-Montagne, con indovinelli da trovare lungo il cammino. Accessibile a bambini e adulti.
Español : Chemin d’étonnement
Un sendero de 3,5 km para descubrir el patrimonio natural y cultural de Châtel-Montagne, con acertijos que encontrar por el camino. Accesible para niños y adultos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-18 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme