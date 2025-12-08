Chemin du Train Pontarlier Doubs

Chemin du Train Pontarlier Doubs vendredi 1 mai 2026.

Chemin du Train Vélo de route Facile

Chemin du Train Lycée Toussaint-Louverture, Pontarlier 25300 Pontarlier Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 20730.0 Tarif :

Sympathique voie verte construite sur le tracé de l’ancienne voie ferrée reliant Pontarlier à Gilley.
Facile

https://explore.doubs.fr/trek/3568  

English :

An attractive greenway built along the old railroad line between Pontarlier and Gilley.

Deutsch :

Sympathischer grüner Weg, der auf der Trasse der alten Eisenbahnstrecke von Pontarlier nach Gilley gebaut wurde.

Italiano :

Un delizioso percorso verde costruito lungo la vecchia linea ferroviaria tra Pontarlier e Gilley.

Español :

Una deliciosa ruta verde construida a lo largo de la antigua línea de ferrocarril entre Pontarlier y Gilley.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data