Circuit 1 Rodez centre-ville Rodez Aveyron

Circuit 1 Rodez centre-ville

Circuit 1 Rodez centre-ville 12000 Rodez Aveyron Occitanie

Départ de l’Office de Tourisme. Tout au long de votre parcours, suivez les panneaux gris qui vous indiqueront les monuments à découvrir. En complément, des totems touristiques jalonneront votre parcours.

English :

Departure from the Tourist Office. All along your route, follow the grey signs which will indicate the monuments to be discovered. In addition, tourist totems will mark out your route.

Deutsch :

Start am Office de Tourisme. Folgen Sie auf Ihrem Weg den grauen Schildern, die Sie zu den Sehenswürdigkeiten führen. Zusätzlich werden touristische Totems Ihren Weg säumen.

Italiano :

Partenza dall’Ufficio del Turismo. Lungo tutto il percorso, seguite i cartelli grigi che vi indicheranno i monumenti da scoprire. Inoltre, i totem turistici segnaleranno il vostro percorso.

Español :

Salida de la Oficina de Turismo. A lo largo de su recorrido, siga las señales grises que le indicarán los monumentos a descubrir. Además, los tótems turísticos marcarán su ruta.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2020-11-05 par ADT Aveyron