Circuit à la découverte des châteaux d’Ottrott Ottrott Bas-Rhin

Circuit à la découverte des châteaux d’Ottrott 67530 Ottrott Bas-Rhin Grand Est

Durée : 180 Distance : 7500.0 Tarif :

Cette belle randonnée vous emmènera jusqu’aux châteaux d’Ottrott, construits au XIIe siècle !

http://www.mso-tourisme.com/ +33 3 88 50 75 38

English :

This beautiful hike will take you to the castles of Ottrott, built in the 12th century!

Deutsch :

Diese schöne Wanderung führt Sie zu den Schlössern von Ottrott, die im 12. Jahrhundert erbaut wurden!

Italiano :

Questa bella passeggiata vi porterà ai castelli di Ottrott, costruiti nel XII secolo!

Español :

Este hermoso paseo le llevará a los castillos de Ottrott, construidos en el siglo XII

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-27 par Système d’informations touristique Alsace