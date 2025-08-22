Circuit Autour du bourg Laigné-Saint-Gervais LSG1 Laigné-en-Belin Sarthe
Circuit Autour du bourg Laigné-Saint-Gervais LSG1 Laigné-en-Belin Sarthe vendredi 1 mai 2026.
Circuit Autour du bourg Laigné-Saint-Gervais LSG1
Circuit Autour du bourg Laigné-Saint-Gervais LSG1 72220 Laigné-en-Belin Sarthe Pays de la Loire
Durée : Distance : 6500.0 Tarif :
Initialement de 6,5 km, le parcours peut être réduit à 5 km en suivant la variante optionnelle.
http://www.cc-berce-belinois.fr/ +33 2 43 47 02 20
English :
Initially 6.5 km long, the route can be reduced to 5 km by following the optional variant.
Deutsch :
Ursprünglich 6,5 km lang, kann die Strecke durch die optionale Variante auf 5 km verkürzt werden.
Italiano :
Inizialmente lungo 6,5 km, il percorso può essere ridotto a 5 km seguendo la variante opzionale.
Español :
Inicialmente de 6,5 km, la ruta puede reducirse a 5 km siguiendo la variante opcional.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-16 par eSPRIT Pays de la Loire