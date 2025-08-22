Circuit Patrimoine Laigné-Saint-Gervais LSG3 Laigné-en-Belin Sarthe
Circuit Patrimoine Laigné-Saint-Gervais LSG3 Laigné-en-Belin Sarthe vendredi 1 mai 2026.
Circuit Patrimoine Laigné-Saint-Gervais LSG3
Circuit Patrimoine Laigné-Saint-Gervais LSG3 72220 Laigné-en-Belin Sarthe Pays de la Loire
Durée : Distance : 14800.0 Tarif :
Circuit Patrimoine balisé L3 en jaune, de 14,8 km. Variante possible pour un parcours de 11,8 km.
https://www.cc-berce-belinois.fr/ +33 2 43 47 02 20
English :
Heritage circuit, 14.8 km, marked L3 in yellow. Alternative route of 11.8 km.
Deutsch :
14,8 km langer Rundweg Heritage mit der gelben Markierung L3. Mögliche Variante für eine Strecke von 11,8 km.
Italiano :
Percorso Heritage di 14,8 km, segnalato in giallo L3. Possibilità di un percorso di 11,8 km.
Español :
Recorrido Patrimonio de 14,8 km, señalizado L3 en amarillo. Opción de ruta de 11,8 km.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par eSPRIT Pays de la Loire