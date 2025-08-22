Circuit L’Arboretum Laigné-Saint-Gervais LSG2 Laigné-en-Belin Sarthe

vendredi 1 mai 2026.

Circuit L’Arboretum Laigné-Saint-Gervais LSG2

Circuit L’Arboretum Laigné-Saint-Gervais LSG2 72220 Laigné-en-Belin Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 6000.0 Tarif :

Circuit L’Arboretum de 6 km, balisé L2 en jaune. Variante possible pour un parcours de 8,3 km.

https://www.cc-berce-belinois.fr/   +33 2 43 47 02 20

English :

L’Arboretum circuit, 6 km, marked L2 in yellow. Alternative route 8.3 km.

Deutsch :

6 km langer Rundweg L’Arboretum, mit der gelben Markierung L2. Mögliche Variante für eine 8,3 km lange Strecke.

Italiano :

Sentiero dell’Arboreto, 6 km, segnalato L2 in giallo. Percorso alternativo di 8,3 km.

Español :

Sendero de L’Arboretum, 6 km, señalizado L2 en amarillo. Recorrido alternativo de 8,3 km.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par eSPRIT Pays de la Loire