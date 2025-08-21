Circuit Le Petit Belin Saint-Ouen-en-Belin SO1 Laigné-en-Belin Sarthe
Circuit Le Petit Belin Saint-Ouen-en-Belin SO1 Laigné-en-Belin Sarthe vendredi 1 mai 2026.
Circuit Le Petit Belin Saint-Ouen-en-Belin SO1
Circuit Le Petit Belin Saint-Ouen-en-Belin SO1 72220 Laigné-en-Belin Sarthe Pays de la Loire
Durée : Distance : 7400.0 Tarif :
Initialement de 7,4 km, le parcours peut être étendu à 7,8 km en suivant la variante optionnelle.
http://www.cc-berce-belinois.fr/ +33 2 43 47 02 20
English :
Initially 7.4 km long, the route can be extended to 7.8 km by following the optional variant.
Deutsch :
Ursprünglich 7,4 km lang, kann die Strecke durch die optionale Variante auf 7,8 km erweitert werden.
Italiano :
Inizialmente lungo 7,4 km, il percorso può essere esteso a 7,8 km seguendo la variante opzionale.
Español :
Inicialmente de 7,4 km, la ruta puede ampliarse a 7,8 km siguiendo la variante opcional.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-16 par eSPRIT Pays de la Loire