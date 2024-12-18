Circuit Autour du Lac Vichy Allier
Circuit Autour du Lac Vichy Allier vendredi 1 août 2025.
Circuit Autour du Lac
Circuit Autour du Lac Esplanade de la Rotonde 03200 Vichy Allier Auvergne-Rhône-Alpes
A pied, en footing, en roller, à vélo ou même en rosalie le tour du plan d’eau est une balade incontournable.
https://vichymonamour.fr/offres/circuit-autour-du-lac-vichy-fr-3387292/ +33 4 70 98 71 94
English : Circuit Autour du Lac
On foot, jogging, rollerblading, cycling or even in a rosalie, the tour of the lake is a must.
Deutsch : Circuit Autour du Lac
Zu Fuß, beim Joggen, auf Inlineskates, mit dem Fahrrad oder sogar mit der Rosalie ist die Umrundung des Plan d’eau ein unumgänglicher Spaziergang.
Italiano :
A piedi, con il jogging, con i rollerblade, in bicicletta o anche in rosalia, il giro del lago è un must.
Español : Circuit Autour du Lac
A pie, haciendo footing, patinando, en bicicleta o incluso en rosal, la vuelta al lago es imprescindible.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-18 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme