Circuit basse vallée de la Bonnette Saint-Antonin-Noble-Val Tarn-et-Garonne

Circuit basse vallée de la Bonnette Saint-Antonin-Noble-Val Tarn-et-Garonne vendredi 1 août 2025.

Circuit basse vallée de la Bonnette

Circuit basse vallée de la Bonnette 5687A Chemin de Roumégous 82140 Saint-Antonin-Noble-Val Tarn-et-Garonne Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Du lit de la Bonnette, « la bonne petite eau », cet itinéraire vous emmènera sur le plateau et les collines du Rouergue. De la vallée des 40 moulins, découvrez les nombreux témoignages du peuplement de la vallée du château de Cas à la grotte du Bosc.

+33 5 63 24 60 64

English :

From the bed of the Bonnette, « la bonne petite eau », this itinerary takes you over the plateau and hills of Rouergue. From the valley of the 40 mills, discover the many testimonies to the settlement of the valley, from the Château de Cas to the Grotte du Bosc.

Deutsch :

Vom Flussbett der Bonnette, « dem guten kleinen Wasser », führt Sie diese Route über die Hochebene und die Hügel des Rouergue. Vom Tal der 40 Mühlen aus entdecken Sie die zahlreichen Zeugnisse der Besiedlung des Tals vom Château de Cas bis zur Grotte du Bosc.

Italiano :

Dal letto della Bonnette, « la piccola acqua buona », questo itinerario vi porta sull’altopiano e sulle colline di Rouergue. Dalla valle dei 40 mulini, scoprite le numerose tracce di insediamento nella valle, dal castello di Cas alla grotta del Bosc.

Español :

Desde el lecho de la Bonnette, « la buena agüita », esta ruta le lleva por la meseta y las colinas de Rouergue. Desde el valle de los 40 molinos, descubra los numerosos vestigios de asentamientos en el valle, desde el castillo de Cas hasta la gruta del Bosc.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-31 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme