Circuit du Roc d’Anglars Saint-Antonin-Noble-Val Tarn-et-Garonne

Circuit du Roc d’Anglars Chemin Rural du Cimetière 82140 Saint-Antonin-Noble-Val Tarn-et-Garonne Occitanie

C’est une fois en haut qu’on perçoit le cours de l’Aveyron, creusant un paysage contrasté de grès et de calcaire, elle vient se couler dans les douces pleines du Tarn, son principal affluent.

Once at the top, you can see the course of the Aveyron, carving out a contrasting landscape of sandstone and limestone, as it flows into the gentle plains of the Tarn, its main tributary.

Oben angekommen, erkennt man den Verlauf des Aveyron, der sich durch eine kontrastreiche Landschaft aus Sandstein und Kalkstein gräbt und sich in die sanften Fluten des Tarn, seines größten Nebenflusses, ergießt.

Una volta in cima, si può osservare il corso dell’Aveyron, che scolpisce un paesaggio contrastante di arenaria e calcare, mentre sfocia nelle dolci pianure del Tarn, il suo principale affluente.

Una vez en la cima, podrá contemplar el curso del Aveyron, que esculpe un paisaje contrastado de arenisca y caliza, mientras desemboca en las suaves llanuras del Tarn, su principal afluente.

