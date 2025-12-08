PR 9 Saint-Antonin-Noble-Val Roc d’Anglars Saint-Antonin-Noble-Val Tarn-et-Garonne

PR 9 Saint-Antonin-Noble-Val Roc d’Anglars

PR 9 Saint-Antonin-Noble-Val Roc d’Anglars Allée de la Gare 82140 Saint-Antonin-Noble-Val Tarn-et-Garonne Occitanie

Depuis la cité médiévale de St-Antonin-Noble-Val, montez à l’assaut du Roc d’Anglars qui domine la vallée de l’Aveyron 250m au dessus du village.

https://causses-gorgesaveyron.com/ +33 5 63 30 63 47

English :

From the medieval town of St-Antonin-Noble-Val, climb the Roc d’Anglars, which dominates the Aveyron valley 250m above the village.

Deutsch :

Von der mittelalterlichen Stadt St-Antonin-Noble-Val aus können Sie den Roc d’Anglars erklimmen, der 250 m oberhalb des Dorfes das Aveyron-Tal dominiert.

Italiano :

Dalla città medievale di St-Antonin-Noble-Val, salite sul Roc d’Anglars, che domina la valle dell’Aveyron a 250 metri sopra il villaggio.

Español :

Desde la ciudad medieval de St-Antonin-Noble-Val, suba al Roc d’Anglars, que domina el valle del Aveyron 250 m por encima del pueblo.

