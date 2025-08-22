Circuit Caylus St Pierre de Livron Caylus Tarn-et-Garonne

Circuit Cyclo n°1 Dans l’écrin des légendes

Circuit Cyclo n°1 Dans l’écrin des légendes Avenue du 8 Mai 1945 82160 Caylus Tarn-et-Garonne Occitanie

Depuis Caylus, cet itinéraire vous propose de partir à la découverte des mystères et des petites merveilles de la vallée que sont Notre Dame de Livron, la cascade pétrifiante, la croix des miracles et les moulins et lavoirs.

https://causses-gorgesaveyron.com/ +33 5 63 30 63 47

English :

From Caylus, this itinerary takes you on a journey of discovery through the mysteries and small wonders of the valley, including Notre Dame de Livron, the petrifying waterfall, the Cross of Miracles and the mills and washhouses.

Deutsch :

Von Caylus aus können Sie auf dieser Route die Geheimnisse und kleinen Wunder des Tals entdecken: Notre Dame de Livron, den versteinernden Wasserfall, das Kreuz der Wunder und die Mühlen und Waschplätze.

Italiano :

Da Caylus, questo itinerario vi porta alla scoperta dei misteri e delle piccole meraviglie della valle, tra cui Notre Dame de Livron, la cascata pietrificante, la croce dei miracoli, i mulini e i lavatoi.

Español :

Desde Caylus, este itinerario le lleva a descubrir los misterios y las pequeñas maravillas del valle, como Notre Dame de Livron, la cascada petrificante, la cruz de los milagros y los molinos y lavaderos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-31 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme