Circuit haute vallée de la Bonnette Caylus Tarn-et-Garonne

Circuit haute vallée de la Bonnette

vendredi 1 août 2025

Circuit haute vallée de la Bonnette

Chemin de la Roque 82160 Caylus Tarn-et-Garonne Occitanie

Des hauteurs de la vallée et de villages en villages, accédez à d’imprenables vues sur les coteaux du Quercy. Cet itinéraire, parsemé de fermes de produits du terroir, vous amènera à la source de la Bonnette, à Puylagarde, pour rejoindre Caylus.

+33 5 63 24 60 64

English :

From the heights of the valley and from village to village, enjoy breathtaking views of the Quercy hillsides. This itinerary, dotted with farms selling local produce, will take you to the source of the Bonnette, at Puylagarde, and on to Caylus.

Deutsch :

Von den Höhen des Tals und von Dorf zu Dorf haben Sie einen atemberaubenden Blick auf die Hänge des Quercy. Diese Route, die von Bauernhöfen mit regionalen Produkten gesäumt wird, führt Sie an der Quelle der Bonnette in Puylagarde vorbei nach Caylus.

Italiano :

Dalle alture della valle e da un villaggio all’altro, godete di una vista mozzafiato sulle colline del Quercy. Questo percorso, costellato di fattorie che vendono prodotti locali, vi porterà alla sorgente della Bonnette, a Puylagarde, e a Caylus.

Español :

Desde las alturas del valle y de pueblo en pueblo, disfrute de impresionantes vistas de las laderas del Quercy. Esta ruta, salpicada de granjas que venden productos locales, le llevará hasta el nacimiento de la Bonnette, en Puylagarde, y hasta Caylus.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-31 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme