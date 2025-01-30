PR2 Caylus La Côte gelée et le Pech d’Ablanc Caylus Tarn-et-Garonne

PR2 Caylus La Côte gelée et le Pech d’Ablanc Lac de Labarthe 82160 Caylus Tarn-et-Garonne Occitanie

Ce circuit autour de Caylus est riche en patrimoine historique. Ancienne voie romaine, croix de pierre, dolmen, grotte, autant de vestiges qui agrémenteront votre balade dans une nature variée.

+33 5 63 30 63 47

English :

This circuit around Caylus is rich in historical heritage. Ancient Roman roads, stone crosses, dolmens and grottoes are just some of the vestiges that will enhance your walk through a varied natural environment.

Deutsch :

Dieser Rundweg um Caylus ist reich an historischem Erbe. Alte Römerstraße, Steinkreuze, Dolmen, Höhlen all diese Überreste werden Ihre Wanderung in einer abwechslungsreichen Natur bereichern.

Italiano :

L’itinerario intorno a Caylus è ricco di patrimonio storico. Antiche strade romane, croci di pietra, dolmen e grotte sono solo alcuni dei resti che arricchiranno la vostra passeggiata attraverso la variegata campagna.

Español :

Esta ruta alrededor de Caylus es rica en patrimonio histórico. Antiguas calzadas romanas, cruces de piedra, dólmenes y cuevas son sólo algunos de los vestigios que realzarán su paseo por el variado paisaje.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-30 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme