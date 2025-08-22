Sentier d’interprétation A la découverte du Livron Caylus Tarn-et-Garonne

Sentier d’interprétation A la découverte du Livron

Sentier d’interprétation A la découverte du Livron Sanctuaire Notre-Dame-de-Livron 82160 Caylus Tarn-et-Garonne Occitanie

Cette balade. vous occupera durant 45minutes si vous suivez simplement le sentier du Livron, ou 2h30 si vous suivez le sentier de randonnée PR 1 qui passe par le village de Lacapelle-Livron.

+33 5 63 30 67 01

English :

This walk will keep you busy for 45 minutes if you simply follow the Livron trail, or 2h30 if you follow the PR 1 hiking trail through the village of Lacapelle-Livron.

Deutsch :

Diese Wanderung. wird Sie 45 Minuten lang beschäftigen, wenn Sie einfach dem Livron-Pfad folgen, oder 2,5 Stunden, wenn Sie dem Wanderweg PR 1 folgen, der durch das Dorf Lacapelle-Livron führt.

Italiano :

Questa passeggiata vi terrà impegnati per 45 minuti se seguite semplicemente il sentiero del Livron, o per 2 ore se seguite il sentiero PR 1 attraverso il villaggio di Lacapelle-Livron.

Español :

Este paseo le mantendrá ocupado durante 45 minutos si simplemente sigue el sendero de Livron, o 2 horas y media si sigue la ruta de senderismo PR 1 a través del pueblo de Lacapelle-Livron.

