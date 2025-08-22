Circuit cyclo 30 km Entre Eglises et Viaducs Jenzat Allier

Circuit cyclo 30 km Entre Eglises et Viaducs

Circuit cyclo 30 km Entre Eglises et Viaducs Départ de l’église de Jenzat 03800 Jenzat Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Balade en vélo autour de quelques églises Peintes du Bourbonnais et le Viaduc de Rouzat.

http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73

English :

Cycle around some of Bourbonnais’ painted churches and the Rouzat Viaduct.

Deutsch :

Fahrradtour um einige bemalte Kirchen des Bourbonnais und das Viadukt von Rouzat.

Italiano :

Giro in bicicletta tra le chiese dipinte del Bourbonnais e il viadotto di Rouzat.

Español :

Paseo en bicicleta por algunas de las iglesias pintadas del Bourbonnais y el viaducto de Rouzat.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme