Circuit cyclo 30 km Entre Eglises et Viaducs Jenzat Allier
Circuit cyclo 30 km Entre Eglises et Viaducs Jenzat Allier vendredi 1 mai 2026.
Circuit cyclo 30 km Entre Eglises et Viaducs
Circuit cyclo 30 km Entre Eglises et Viaducs Départ de l’église de Jenzat 03800 Jenzat Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Balade en vélo autour de quelques églises Peintes du Bourbonnais et le Viaduc de Rouzat.
http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73
English :
Cycle around some of Bourbonnais’ painted churches and the Rouzat Viaduct.
Deutsch :
Fahrradtour um einige bemalte Kirchen des Bourbonnais und das Viadukt von Rouzat.
Italiano :
Giro in bicicletta tra le chiese dipinte del Bourbonnais e il viadotto di Rouzat.
Español :
Paseo en bicicleta por algunas de las iglesias pintadas del Bourbonnais y el viaducto de Rouzat.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme