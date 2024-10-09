Circuit VTT Les écluses 16.5 km Jenzat Allier

Circuit VTT Les écluses 16.5 km Départ du hameau de Salles, place de la Chaume-Billard, à 1 km au nord-est du bourg par la D66 03800 Jenzat Allier Auvergne-Rhône-Alpes

D’une rive à l’autre de la Sioule dans la plaine jenzatoise, partez sillonner les collines proches — offrant de belles vues sur Charroux et la vallée — et les bords d’une rivière aux eaux calmes.

http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73

English :

From one bank of the Sioule to the other in the Jenzatoise plain, set off to explore the nearby hills offering beautiful views of Charroux and the valley and the banks of a calm river.

Deutsch :

Von einem Ufer des Flusses Sioule zum anderen in der Ebene von Jenzato fahren Sie durch die nahe gelegenen Hügel ? mit schönen Ausblicken auf Charroux und das Tal ? und die Ufer eines ruhigen Flusses.

Italiano :

Da una sponda all’altra della Sioule, nella piana di Jenzatoise, si parte alla scoperta delle colline vicine che offrono una splendida vista su Charroux e sulla valle e delle rive di un fiume tranquillo.

Español :

De una orilla a otra del Sioule, en la llanura Jenzatoise, salga a explorar las colinas cercanas -que ofrecen hermosas vistas de Charroux y del valle- y las orillas de un río tranquilo.

