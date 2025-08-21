Rando-Canoë n° 2 Jenzat à Ébreuil Jenzat Allier

Rando-Canoë n° 2 Jenzat à Ébreuil

Rando-Canoë n° 2 Jenzat à Ébreuil Parking camping 03800 Jenzat Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Entre Jenzat et Ébreuil, accompagnez la Sioule, via les gorges de Rouzat aller à pied et retour en canoë. Une formule originale et deux jours de rêve au fil de la Sioule, pour découvrir un patrimoine d’exception, châteaux, viaduc et monde aquatique !

http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73

English : Hiike-canoë

Between Jenzat and Ebreuil hike & Canoë in two days, go on foot back in canoë an original way to discover an exceptional heritage along the Sioule: castles, viaduct and aquatic world

Deutsch :

Zwischen Jenzat und Ébreuil begleiten Sie die Sioule über die Schluchten von Rouzat: hin zu Fuß und zurück im Kanu. Eine originelle Formel und zwei traumhafte Tage entlang der Sioule, um ein außergewöhnliches Kulturerbe, Schlösser, ein Viadukt und die Wasserwelt zu entdecken!

Italiano :

Tra Jenzat ed Ébreuil, seguite la Sioule, passando per le gole di Rouzat: andate a piedi e tornate in canoa. Una formula originale e due giorni da sogno lungo la Sioule, per scoprire un patrimonio eccezionale, castelli, viadotti e mondo acquatico!

Español :

Entre Jenzat y Ébreuil, siga el Sioule, pasando por las gargantas del Rouzat: vaya a pie y vuelva en canoa. Una fórmula original y dos días de ensueño a lo largo del Sioule, para descubrir un patrimonio excepcional, castillos, viaducto y mundo acuático

