Circuit d’Ailleville Bar-sur-Aube Aube

Circuit d’Ailleville Facile

Circuit d’Ailleville 10200 Bar-sur-Aube Aube Grand Est

Durée : Distance : 7800.0 Tarif :

Circuit d’Ailleville 1h45 environ balisage jaune et bleu. A voir sur votre chemin: L’église d’Ailleville, consacrée par l’évêque de Langres au XIIème siècle, fut détruite en janvier 1814 par les Cosaques (Campagne de France). Seul le cheour a subsisté. Son lavoir: la belle charpente a été réalisée au XVIème siècle par le charpentier du halloy de l’église Saint-Pierre de Bar-sur-Aube. Le bassin a été réalisé avec de la pierre d’Arsonval vers 1830. Sarcophages mérovingiens, datant du VIIème au IXème siècle, retrouvés sur les coteaux, au lieu-dit les Longues-roies. Sarcophages paÃ¯ens orientés sud-ouest nord-est en rapport au soleil. Croix du XVIème siècle provenant de l’ancienne abbaye de moniales cisterciennes du Val-des-Vignes, fondée au début du XIIIème siècle. Château du XVIIème siècle de style Henri IV, flanqué de quatre tourelles carrées et de son colombier (ne se visite pas). A proximité d’Ailleville: Arsonval, Musée R. Loukine: visite de ce petit musée dédié au peintre russe aux multiples palettes (portraits, icônes, natures mortes…) sur rendez-vous au 03.25.27.92.54.

Facile

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Circuit d’Ailleville approx. 1h45 yellow and blue signs. Sightseeing: Ailleville church, consecrated by the Bishop of Langres in the 12th century, was destroyed in January 1814 by the Cossacks (French Campaign). Only the cheour survives. Its wash-house: the beautiful framework was built in the 16th century by the carpenter of the halloy of the Saint-Pierre church in Bar-sur-Aube. The basin was made from Arsonval stone around 1830. Merovingian sarcophagi, dating from the 7th to 9th centuries, found on the hillsides at Les Longues-roies. Pagan sarcophagi facing south-west/north-east in relation to the sun. 16th-century cross from the former Val-des-Vignes abbey of Cistercian nuns, founded in the early 13th century. Seventeenth-century château in the Henri IV style, flanked by four square turrets and a dovecote (not open to visitors). Near Ailleville: Arsonval, Musée R. Loukine: visit this small museum dedicated to the Russian painter of many talents (portraits, icons, still lifes…) by appointment 03.25.27.92.54.

Deutsch :

Rundweg von Ailleville ca. 1 Std. 45 Min. gelbe und blaue Markierung. Sehenswertes auf Ihrem Weg: Die Kirche von Ailleville wurde im 12. Jahrhundert vom Bischof von Langres geweiht und im Januar 1814 von den Kosaken zerstört (Frankreichfeldzug). Nur der Turm blieb erhalten. Das Waschhaus: Der schöne Dachstuhl wurde im 16. Jahrhundert vom Zimmermann der Halloy der Kirche Saint-Pierre in Bar-sur-Aube angefertigt. Das Becken wurde um 1830 aus dem Stein von Arsonval gefertigt. Merowingische Sarkophage aus dem 7. bis 9. Jahrhundert, die an den Hängen an der Stelle Les Longues-roies gefunden wurden. Sarkophage aus dem Heidentum sind nach Südwesten und Nordosten zur Sonne ausgerichtet. Kreuz aus dem 16. Jahrhundert, das aus der ehemaligen Zisterzienserabtei Val-des-Vignes stammt, die Anfang des 13. Jahrhundert im Stil Heinrichs IV., flankiert von vier quadratischen Türmchen und einem Taubenschlag (nicht zu besichtigen). In der Nähe von Ailleville: Arsonval, Musée R. Loukine: Besuchen Sie dieses kleine Museum, das dem russischen Maler mit seinen zahlreichen Paletten (Porträts, Ikonen, Stillleben…) gewidmet ist, nach Vereinbarung unter 03.25.27.92.54.

Italiano :

Circuito di Ailleville circa 1h45 segnaletica gialla e blu. Da vedere lungo il percorso: La chiesa di Ailleville, consacrata dal vescovo di Langres nel XII secolo, fu distrutta nel gennaio 1814 dai cosacchi (Campagna di Francia). Sopravvive solo il coro. Il suo lavatoio: la bella struttura fu costruita nel XVI secolo dal falegname dell’halloy della chiesa di Saint-Pierre a Bar-sur-Aube. Il lavabo è stato realizzato in pietra di Arsonval intorno al 1830. Sarcofagi merovingi datati tra il VII e il IX secolo, ritrovati sui pendii delle colline in una località chiamata Les Longues-roies. Sarcofagi pagani rivolti a sud-ovest/nord-est in relazione al sole. Croce del XVI secolo proveniente dall’antica abbazia delle monache cistercensi di Val-des-Vignes, fondata all’inizio del XIII secolo. Castello seicentesco in stile Enrico IV, fiancheggiato da quattro torrette quadrate e da una colombaia (non visitabile). Vicino ad Ailleville: Arsonval, Musée R. Loukine: visitate questo piccolo museo dedicato al pittore russo dai molti talenti (ritratti, icone, nature morte, ecc.) su appuntamento 03.25.27.92.54.

Español :

Circuito de Ailleville aprox. 1h45 señalización amarilla y azul. Lugares de interés: La iglesia de Ailleville, consagrada por el obispo de Langres en el siglo XII, fue destruida en enero de 1814 por los cosacos (Campaña Francesa). Sólo se conserva el coro. Su lavadero: el hermoso armazón fue construido en el siglo XVI por el carpintero del haló de la iglesia Saint-Pierre de Bar-sur-Aube. La pila fue realizada en piedra de Arsonval hacia 1830. Sarcófagos merovingios de los siglos VII al IX, encontrados en las laderas del lugar llamado Les Longues-roies. Sarcófagos paganos orientados al suroeste/noreste en relación con el sol. Cruz del siglo XVI procedente de la antigua abadía de las monjas cistercienses de Val-des-Vignes, fundada a principios del siglo XIII. Castillo del siglo XVII de estilo Enrique IV, flanqueado por cuatro torreones cuadrados y un palomar (no visitable). Cerca de Ailleville: Arsonval, Musée R. Loukine: visite este pequeño museo dedicado al pintor ruso de múltiples talentos (retratos, iconos, bodegones, etc.) con cita previa 03.25.27.92.54.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2017-08-22 par Aube en Champagne Attractivité