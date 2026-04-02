La Côte d’Aube Bar-sur-Aube Aube

La Côte d’Aube Facile

La Côte d’Aube 10200 Bar-sur-Aube Aube Grand Est

Durée : Distance : 8900.0 Tarif :

La Côte d’Aube 2h30 environ balisage jaune et rouge, bleu et blanc.

Facile

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English :

La Côte d’Aube approx. 2h30 yellow and red, blue and white markings.

Deutsch :

La Côte d’Aube ca. 2,5 Stunden gelb-rote, blau-weiße Markierung.

Italiano :

La Côte d’Aube circa 2h30 marcature gialle e rosse, blu e bianche.

Español :

La Côte d’Aube aprox. 2h30 marcas amarillas y rojas, azules y blancas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2017-08-22 par Aube en Champagne Attractivité