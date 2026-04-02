La Côte d’Aube Bar-sur-Aube Aube
La Côte d’Aube Bar-sur-Aube Aube vendredi 1 mai 2026.
La Côte d’Aube Facile
La Côte d’Aube 10200 Bar-sur-Aube Aube Grand Est
Durée : Distance : 8900.0 Tarif :
La Côte d’Aube 2h30 environ balisage jaune et rouge, bleu et blanc.
Facile
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English :
La Côte d’Aube approx. 2h30 yellow and red, blue and white markings.
Deutsch :
La Côte d’Aube ca. 2,5 Stunden gelb-rote, blau-weiße Markierung.
Italiano :
La Côte d’Aube circa 2h30 marcature gialle e rosse, blu e bianche.
Español :
La Côte d’Aube aprox. 2h30 marcas amarillas y rojas, azules y blancas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2017-08-22 par Aube en Champagne Attractivité
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