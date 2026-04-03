Virée à moto n°5: Les Grands Lacs de la Forêt d’Orient Bar-sur-Aube Aube

Virée à moto n°5: Les Grands Lacs de la Forêt d’Orient Moto

Virée à moto n°5: Les Grands Lacs de la Forêt d’Orient 10200 Bar-sur-Aube Aube Grand Est

Durée : 10800 Distance : 148300.0 Tarif :

Cet itinéraire vous fera découvrir les Grands Lacs de La Fôret d’Orient: Lac d’Orient, lac du Temple et lac Amance. Tantôt en forêt, tantôt sur les balcons du Parc naturel Régional de la Forêt d’Orient cet itinéraire vous ravira dans sa diversité de paysages.

A voir le long de votre itinéraire:

– Maison du Parc et Espace Faune du Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient

– Moulin de Dosches

– Plages de Mesnil-saint-Père, Géraudot et Dienville

– Vitraux de l’église de Géraudot

Les hébergements labellisés le long de l’itinéraire:

– Chambres d’hotes la Renouillère à la Villeneuve-aux-Chênes: la-renouillere.pagesperso-orange.fr

– Hôtel l’Auberge de la Plaine** à la Rothière: www.auberge-plaine-com

– Hôtel le Tadorne*** à Piney: www.le-tadorne.com

Hôtel la Venise verte*** à Soulaines-Dhuys: www.logis-venise-verte.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This itinerary will introduce you to the Great Lakes of the Forêt d’Orient: Lac d’Orient, Lac du Temple and Lac Amance. Sometimes in the forest, sometimes on the balconies of the Forêt d’Orient Regional Nature Park, this itinerary will delight you with its diversity of landscapes.

To be seen along your itinerary:

– Maison du Parc and Espace Faune du Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient

– Dosches Mill

– Mesnil-saint-Père, Géraudot and Dienville beaches

– Stained glass windows in the Géraudot church

Accomodation along the route:

– Chambres d’hotes la Renouillère in La Villeneuve-aux-Chênes: la-renouillere.pagesperso-orange.fr

– Hôtel l’Auberge de la Plaine** in la Rothière: www.auberge-plaine-com

– Hôtel le Tadorne*** in Piney: www.le-tadorne.com

Hotel la Venise verte*** in Soulaines-Dhuys: www.logis-venise-verte.com

Deutsch :

Auf dieser Route können Sie die großen Seen des Fôret d’Orient entdecken: Lac d’Orient, Lac du Temple und Lac Amance. Mal im Wald, mal auf den Balkonen des regionalen Naturparks des Forêt d’Orient wird Sie diese Route mit ihrer landschaftlichen Vielfalt begeistern.

Entlang Ihrer Route gibt es viel zu sehen:

– Maison du Parc und Espace Faune des Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient

– Mühle von Dosches

– Strände von Mesnil-saint-Père, Géraudot und Dienville

– Buntglasfenster der Kirche von Géraudot

Unterkünfte mit Gütesiegel entlang der Route:

– Chambres d’hotes la Renouillère in La Villeneuve-aux-Chênes: la-renouillere.pagesperso-orange.fr

– Hotel l’Auberge de la Plaine** in La Rothière: www.auberge-plaine-com

– Hotel le Tadorne*** in Piney: www.le-tadorne.com

Hotel la Venise verte*** in Soulaines-Dhuys: www.logis-venise-verte.com

Italiano :

Questo itinerario vi porterà ai Grandi Laghi della Forêt d’Orient: il Lac d’Orient, il Lac du Temple e il Lac Amance. A volte nella foresta, a volte sulle balconate del Parco Naturale Regionale della Forêt d’Orient, questo itinerario vi incanterà con la sua diversità di paesaggi.

Scoprite tutto lungo il percorso:

– Maison du Parc e Espace Faune del Parco Naturale Regionale della Forêt d’Orient

– Mulino di Dosches

– Spiagge di Mesnil-saint-Père, Géraudot e Dienville

– Vetrate della chiesa di Géraudot

Strutture ricettive accreditate lungo il percorso:

– Bed and breakfast La Renouillère a La Villeneuve-aux-Chênes: la-renouillere.pagesperso-orange.fr

– Hôtel l’Auberge de la Plaine** a la Rothière: www.auberge-plaine-com

– Hôtel le Tadorne*** a Piney: www.le-tadorne.com

Hôtel la Venise verte*** a Soulaines-Dhuys: www.logis-venise-verte.com

Español :

Esta ruta le llevará a los Grandes Lagos de la Forêt d’Orient: Lac d’Orient, Lac du Temple y Lac Amance. A veces en el bosque, a veces en los balcones del Parque Natural Regional de Forêt d’Orient, esta ruta le deleitará con su diversidad de paisajes.

Véalo todo a lo largo de su ruta:

– Maison du Parc y Espace Faune del Parque Natural Regional de Forêt d’Orient

– Molino de Dosches

– Playas de Mesnil-saint-Père, Géraudot y Dienville

– Vidrieras de la iglesia de Géraudot

Alojamientos acreditados a lo largo de la ruta

– Casa rural La Renouillère en La Villeneuve-aux-Chênes: la-renouillere.pagesperso-orange.fr

– Hôtel l’Auberge de la Plaine** en la Rothière: www.auberge-plaine-com

– Hôtel le Tadorne*** en Piney: www.le-tadorne.com

Hôtel la Venise verte*** en Soulaines-Dhuys: www.logis-venise-verte.com

Cet itinéraire a été mise à jour le 2013-07-23 par Aube en Champagne Attractivité