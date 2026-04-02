Circuit Gaston Cheq Bar-sur-Aube Aube

Circuit Gaston Cheq Facile

Circuit Gaston Cheq 10200 Bar-sur-Aube Aube Grand Est

Durée : Distance : 18700.0 Tarif :

Sur les pas du défenseur des vignerons aubois, découvrez le vignoble de champagne, particulièrement agréable pendant la période des vendanges.

Facile

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Follow in the footsteps of the Aube winegrowers’ advocate, and discover the Champagne vineyards, which are particularly pleasant during the harvest period.

Deutsch :

Entdecken Sie auf den Spuren des Verteidigers der Winzer aus Aubois das Weinbaugebiet der Champagne, das während der Erntezeit besonders angenehm ist.

Italiano :

Seguendo le orme del campione dei viticoltori dell’Aube, scoprite i vigneti dello Champagne, particolarmente piacevoli durante il periodo della vendemmia.

Español :

Siguiendo los pasos del campeón de los viticultores del Aube, descubra los viñedos de Champaña, especialmente agradables durante la vendimia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-07-06 par Aube en Champagne Attractivité