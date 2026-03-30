Journée Portes Ouvertes de l’Outil en main

Ancien Collège Bar-sur-Aube Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Comme chaque année, l’Outil en main ouvre ses portes.

Au programme visite des ateliers, vente de plants à la jardinerie et d’objets fabriqués par les intervenants. Démonstrations tailleur de pierre et souffleur de verre.

Gaufres, buvette et petite restauration. .

Ancien Collège Bar-sur-Aube 10200 Aube Grand Est +33 6 89 95 78 37 lepineau@wanadoo.fr

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English :

L’événement Journée Portes Ouvertes de l’Outil en main Bar-sur-Aube a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne