Circuit dans la vallée du Lot Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Circuit dans la vallée du Lot

Circuit dans la vallée du Lot 12130 Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Au pied des contreforts de l’Aubrac, la Vallée du Lot vous déroule son tapis de verdure. Partez à la découverte d’un pays riche de ses extrêmes et éveillez vos sens à la nature.

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the foot of the Aubrac foothills, the Lot Valley rolls out its carpet of greenery. Discover a country rich in extremes and awaken your senses to nature.

Deutsch :

Am Fuße der Ausläufer des Aubrac rollt das Lot-Tal seinen grünen Teppich für Sie aus. Gehen Sie auf Entdeckungsreise in ein Land, das reich an Extremen ist, und wecken Sie Ihre Sinne für die Natur.

Italiano :

Ai piedi dei contrafforti dell’Aubrac, la Valle del Lot stende il suo tappeto di verde. Scoprite un Paese ricco di estremi e risvegliate i vostri sensi alla natura.

Español :

Al pie de las estribaciones del Aubrac, el valle del Lot despliega su alfombra de verdor. Descubra un país rico en extremos y despierte sus sentidos a la naturaleza.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-09-23 par ADT Aveyron