Parcours famille Itinéraire de découverte de la rivière Lot Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Parcours famille Itinéraire de découverte de la rivière Lot 12130 Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron Occitanie
Quais, ponts, anciens moulins et retenues au fil des siècles, l’activité humaine a profondément marqué le paysage de la rivière, l’a transformée… Bonne promenade en rivière et patrimoine!
https://www.facebook.com/pecheaveyron/ +33 5 65 68 41 52
English :
Quays, bridges, old mills and reservoirs: over the centuries, human activity has profoundly marked the river’s landscape, transforming it… Enjoy your river and heritage walk!
Deutsch :
Kais, Brücken, alte Mühlen und Stauseen: Im Laufe der Jahrhunderte hat die menschliche Aktivität die Landschaft des Flusses stark geprägt und ihn verändert… Viel Spaß beim Spaziergang durch den Fluss und das Kulturerbe!
Italiano :
Banchine, ponti, vecchi mulini e bacini artificiali: nel corso dei secoli, l’attività umana ha inciso profondamente sul paesaggio fluviale, trasformandolo… Godetevi il fiume e il suo patrimonio!
Español :
Muelles, puentes, antiguos molinos y embalses: a lo largo de los siglos, la actividad humana ha tenido un profundo impacto en el paisaje fluvial, transformándolo… Disfrute del río y de su patrimonio
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-09-27 par ADT Aveyron