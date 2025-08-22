Le Lot à Saint Geniez d’Olt Parcours famille Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Le Lot à Saint Geniez d’Olt Parcours famille

Le Lot à Saint Geniez d’Olt Parcours famille 12130 Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron Occitanie

Magnifique parcours de pêche pour les familles, les enfants et les amateurs de truites (déversements)

English :

Magnificent fishing course for families, children and trout lovers (spills)

Deutsch :

Wunderschöne Angelstrecke für Familien, Kinder und Forellenliebhaber (Schüttungen)

Italiano :

Bellissimo percorso di pesca per famiglie, bambini e amanti della trota (fuoriuscita)

Español :

Precioso campo de pesca para familias, niños y amantes de la trucha (vertidos)

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-09-23 par ADT Aveyron