Cyclotourisme Circuit de Prades d’Aubrac au Col de Bonnecombes Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Cyclotourisme Circuit de Prades d’Aubrac au Col de Bonnecombes 12130 Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron Occitanie
Près de Prades d’Aubrac vous atteindrez la forêt domaniale d’Aubrac. Poursuivez vers le Col de Bonnecombe et ses paysages à perte de vue avec une altitude de 1 340 mètres).
https://www.facebook.com/StGeniezTourismeAveyron +33 5 65 70 43 42
English :
Near Prades d’Aubrac you will reach the state forest of Aubrac. Continue towards the Col de Bonnecombe and its landscapes as far as the eye can see with an altitude of 1,340 metres).
Deutsch :
In der Nähe von Prades d’Aubrac erreichen Sie den Staatswald von Aubrac. Fahren Sie weiter zum Col de Bonnecombe und seinen endlosen Landschaften mit einer Höhe von 1340 Metern).
Italiano :
Nei pressi di Prades d’Aubrac si trova la foresta demaniale di Aubrac. Si prosegue verso il Col de Bonnecombe e i suoi paesaggi a perdita d’occhio (1.340 metri di altitudine).
Español :
Cerca de Prades d’Aubrac llegará al bosque estatal de Aubrac. Continuar hacia el Col de Bonnecombe y sus paisajes hasta donde alcanza la vista con una altitud de 1.340 metros).
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-09-27 par ADT Aveyron