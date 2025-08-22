Cyclotourisme Circuit de Vaysse Rodier Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Cyclotourisme Circuit de Vaysse Rodier 12130 Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron Occitanie
Départ Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Difficulté Difficile Distance 74,7 km Dénivelé 975 m
https://www.facebook.com/StGeniezTourismeAveyron +33 5 65 70 43 42
English :
Departure: Saint Geniez d’Olt and Aubrac Difficulty: Difficult Distance: 74.7 km Difference in altitude: 975 m
Deutsch :
Start: Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Schwierigkeitsgrad: Schwer Distanz: 74,7 km Höhenunterschied: 975 m
Italiano :
Partenza Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Difficoltà Difficile Distanza 74,7 km Dislivello 975 m
Español :
Inicio Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Dificultad Difícil Distancia 74,7 km Desnivel 975 m
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-09-27 par ADT Aveyron