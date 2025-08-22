Circuit découverte motorisé du Causse comtal à la Vallée du Lot au départ de St Geniez d’Olt

Circuit découverte motorisé du Causse comtal à la Vallée du Lot au départ de St Geniez d’Olt 12130 Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron Occitanie

Cet itinéraire d’une journée vous emmènera à Bozouls, Conques, puis vous remonterez la vallée du Lot pour découvrir 3 villages classés parmi les Plus Beaux Villages de France en Aveyron !

English :

This one-day itinerary will take you to Bozouls, Conques, and then up the Lot valley to discover 3 villages classified among the Most Beautiful Villages of France in Aveyron!

Deutsch :

Dieser Tagesausflug führt Sie nach Bozouls, Conques und dann das Lot-Tal hinauf, wo Sie 3 Dörfer entdecken, die zu den schönsten Dörfern Frankreichs im Aveyron gehören!

Italiano :

Questo itinerario di un giorno vi porterà a Bozouls, Conques e poi su per la valle del Lot per scoprire 3 villaggi classificati come uno dei più bei villaggi di Francia nell’Aveyron!

Español :

Este itinerario de un día le llevará a Bozouls, Conques, y luego al valle del Lot para descubrir 3 pueblos clasificados como uno de los más bellos de Francia en el Aveyron

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-07 par ADT Aveyron