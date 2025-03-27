Circuit de Bertramenil étang du Bult Épinal Vosges

Merci au club vosgien pour la réalisation de cette randonnée et du travail fait par ses équipes tout au long de l’année pour baliser et entretenir ces chemins.

Balisage: disque vert 10.7km

Découvrez un paysage magnifique à n’importe quelle période de l’année ; à l’automne les couleurs sont magnifiques, en hiver sous la neige c’est splendide et au printemps c’est plein de vie.

Depuis le centre d’Épinal, prendre la D434 en direction de Xertigny. Au deuxième feu tricolore après le supermarché Casino, prendre à droite. Vous passez sous un pont de chemin de fer pour rejoindre un petit parking portant un panneau d’information, point de départ du circuit. Depuis le parking, prendre la rue de la Devallée balisée (disque plein couleur vert) et (triangle plein couleur rouge) qui monte en direction du canal d’alimentation du lac de Bouzey. Prendre à droite le sentier rive droite qui longe le canal. Traverser le pont, prendre à droite le chemin des Murgères, monter vers la forêt sur 150 m, puis prendre à gauche le sentier balisé uniquement (triangle plein couleur rouge) intitulé « circuit des coteaux de Saint-Laurent ».

https://www.tourisme-epinal.com/sejourner/nos-circuits/circuit-de-bertramenil-etang-du-bult-501945 +33 3 29 82 53 32

English :

Thank you to the Vosges club for the realization of this hike and the work done by its teams throughout the year to mark out and maintain these paths.

Beaconing: green disc 10.7km

Discover a beautiful landscape at any time of the year; in autumn the colours are magnificent, in winter under the snow it is splendid and in spring it is full of life.

From the centre of Épinal, take the D434 in the direction of Xertigny. At the second traffic lights after the Casino supermarket, turn right. You pass under a railway bridge to reach a small car park with an information sign, the starting point of the circuit. From the car park, take the rue de la Devallée marked out (full green disc) and (full red triangle) which goes up towards the water supply canal of the lake of Bouzey. Take the path on the right bank which runs along the canal. Cross the bridge, turn right onto chemin des Murgères, go up towards the forest for 150 m, then turn left onto the path marked only (red triangle) called « circuit des coteaux de Saint-Laurent ».

Deutsch :

Vielen Dank an den Club Vosgien für die Durchführung dieser Wanderung und die Arbeit, die seine Teams das ganze Jahr über leisten, um diese Wege zu markieren und instand zu halten.

Markierung: grüne Scheibe 10.7km

Entdecken Sie eine wunderschöne Landschaft zu jeder Jahreszeit; im Herbst sind die Farben herrlich, im Winter unter dem Schnee und im Frühling ist sie voller Leben.

Vom Zentrum von Épinal aus nehmen Sie die D434 in Richtung Xertigny. An der zweiten Ampel nach dem Supermarkt Casino biegen Sie rechts ab. Sie fahren unter einer Eisenbahnbrücke hindurch und gelangen zu einem kleinen Parkplatz mit einer Informationstafel, dem Ausgangspunkt des Rundwegs. Vom Parkplatz aus nehmen Sie die markierte Rue de la Devallée (grüne Scheibe) und (rotes Dreieck), die in Richtung des Versorgungskanals des Sees von Bouzey ansteigt. Nehmen Sie rechts den Pfad am rechten Ufer, der am Kanal entlangführt. Überqueren Sie die Brücke, nehmen Sie rechts den Chemin des Murgères, steigen Sie 150 m in Richtung Wald auf und nehmen Sie dann links den nur markierten Pfad (volles rotes Farbdreieck) mit dem Titel « Circuit des coteaux de Saint-Laurent » (Rundweg der Hänge von Saint-Laurent).

Italiano :

Si ringrazia il Club dei Vosgi per la realizzazione di questa escursione e per il lavoro svolto dalle sue squadre durante tutto l’anno per tracciare e mantenere questi sentieri.

Marcatura: disco verde 10,7 km

Scoprite un paesaggio magnifico in qualsiasi periodo dell’anno: in autunno i colori sono magnifici, in inverno sotto la neve è splendido e in primavera è pieno di vita.

Dal centro di Épinal, prendere la D434 in direzione Xertigny. Al secondo semaforo dopo il supermercato Casino, girare a destra. Si passa sotto un ponte ferroviario per raggiungere un piccolo parcheggio con un pannello informativo, punto di partenza del circuito. Dal parcheggio, prendere la strada Devallée segnalata (disco solido verde) e (triangolo solido rosso) che sale in direzione del canale di alimentazione del lago di Bouzey. Svoltate a destra sul sentiero della riva destra che costeggia il canale. Attraversare il ponte, svoltare a destra sul Chemin des Murgères, salire verso il bosco per 150 m, quindi svoltare a sinistra sul sentiero segnalato (triangolo rosso) intitolato « circuit des coteaux de Saint-Laurent ».

Español :

Gracias al Club de los Vosgos por la realización de esta excursión y por el trabajo realizado por sus equipos a lo largo del año para delimitar y mantener estos senderos.

Marcaje: disco verde 10,7km

Descubra un magnífico paisaje en cualquier época del año; en otoño los colores son magníficos, en invierno bajo la nieve es espléndido y en primavera está lleno de vida.

Desde el centro de Épinal, tome la D434 en dirección a Xertigny. En el segundo semáforo después del supermercado Casino, gire a la derecha. Se pasa por debajo de un puente de ferrocarril para llegar a un pequeño aparcamiento con un panel informativo, punto de partida del circuito. Desde el aparcamiento, tome la calle Devallée señalizada (disco sólido verde) y (triángulo sólido rojo) que sube en dirección al canal de alimentación del lago de Bouzey. Gire a la derecha por el camino de la orilla derecha que bordea el canal. Cruce el puente, gire a la derecha por el Chemin des Murgères, suba hacia el bosque durante 150 m, luego gire a la izquierda por el sendero marcado (triángulo rojo) titulado « circuit des coteaux de Saint-Laurent ».

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-27 par Système d’information touristique Lorrain