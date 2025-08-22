Circuit de Châtelais Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Circuit de Châtelais

Circuit de Châtelais 49520 Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 15500.0 Tarif :

Parcourez les 1000 ans d’histoire du village de Châtelais en empruntant ce superbe sentier de randonnée.

https://www.tourisme-anjoubleu.com/ +33 2 41 92 86 83

English :

Walk through the 1000 years of history of the village of Châtelais by taking this superb hiking trail.

Deutsch :

Durchwandern Sie die 1000-jährige Geschichte des Dorfes Châtelais auf diesem wunderschönen Wanderweg.

Italiano :

Esplorate la storia millenaria del villaggio di Châtelais in questo superbo percorso a piedi.

Español :

Explore los 1.000 años de historia del pueblo de Châtelais en esta magnífica ruta de senderismo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-22 par Anjou tourime