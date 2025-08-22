Circuit de découverte du Lac itinéraire pédestre Évian-les-Bains Haute-Savoie

Circuit de découverte du Lac itinéraire pédestre

Le quai de bord de lac est agrémenté de bornes d’information présentant les caractéristiques géographiques du lac Léman, ses oiseaux, ses poissons, et les espèces arbustives qui jalonnent cette promenade.

English : The lakeshore tour walking route

Quays offer information points on the lake, its birds, fishes and its fabulous and specific environment.

Deutsch : Lehrpfad des Genfer Sees Wanderroute

Entlang des Kais am Seeufer befinden sich Informationsstellen zu den typischen geographischen Merkmalen des Genfer Sees, seinen Vögeln, seinen Fischen und Straucharten, die diese Uferpromenade kennzeichnen.

Italiano :

La banchina del lago è abbellita da terminali informativi che presentano le caratteristiche geografiche del lago di Ginevra, i suoi uccelli, i pesci e le specie di arbusti che costeggiano questa passeggiata.

Español :

El muelle lacustre está adornado con terminales de información que presentan las características geográficas del lago Lemán, sus aves, peces y las especies de arbustos que bordean este paseo.

