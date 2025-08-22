Circuit historique de la ville itinéraire pédestre Évian-les-Bains Haute-Savoie
Circuit historique de la ville itinéraire pédestre Évian-les-Bains Haute-Savoie vendredi 1 mai 2026.
Circuit historique de la ville itinéraire pédestre
Circuit historique de la ville itinéraire pédestre BP 18 74501 Évian-les-Bains Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Au départ de l’Office de Tourisme, un circuit jalonné de 14 bornes d’information raconte l’histoire des principaux édifices du Moyen-Age à la Belle Epoque. Plan guide gratuit à l’Office de Tourisme.
http://www.evian-tourisme.com/ +33 4 50 75 04 26
English : Historical tour of the town walking route
Starting at the tourist office, a loop punctuated with 14 information panels tells the history of the town’s principal buildings, from the Middle Ages to the Belle Époque period. Free tourist-loop map available at the tourist office.
Deutsch : Historischer Rundweg durch die Stadt Wanderroute
Am Fremdenverkehrsamt beginnt ein Rundweg mit 14 Informationsstellen, die von der Geschichte der wichtigsten Gebäude vom Mittelalter bis zur Belle Epoque erzählen. Im Fremdenverkehrsamt erhalten Sie einen kostenlosen Stadtplan.
Italiano :
Partendo dall’Ufficio del Turismo, un circuito delimitato da 14 punti informativi racconta la storia dei principali edifici dal Medioevo alla Belle Epoque. Mappa guida gratuita presso l’Ufficio del Turismo.
Español :
A partir de la Oficina de Turismo, un circuito marcado por 14 puntos de información cuenta la historia de los principales edificios desde la Edad Media hasta la Belle Epoque. Mapa guía gratuito en la Oficina de Turismo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-19 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme