Circuit de découverte Saint-Mihiel Saint-Mihiel Meuse

Comptant parmi les sites les plus remarquables de la Meuse, Saint-Mihiel possède un riche patrimoine, témoin de son passé artistique et spirituel florissant. Laissez-vous conter l’histoire de son ancienne abbaye bénédictine et laissez-vous surprendre par ses élégantes demeures et hôtels particuliers.

16 panneaux équipés de flashcodes jalonnent votre parcours, vous dévoilent l’histoire et le patrimoine de cette cité qui vit naître au XVIe siècle l’un des artistes les plus talentueux de la Renaissance en Lorraine, le sculpteur Ligier Richier.

English :

As one of the most remarkable sites in the Meuse, Saint-Mihiel has a rich heritage, witness to its flourishing artistic and spiritual past. Let the history of its former Benedictine abbey be told and be surprised by its elegant mansions and mansions

16 panels equipped with flashcodes mark out your route, revealing the history and heritage of this city which saw the birth in the 16th century of one of the most talented artists of the Renaissance in Lorraine, the sculptor Ligier Richier.

Deutsch :

Saint-Mihiel zählt zu den bemerkenswertesten Orten des Departements Meuse und besitzt ein reiches Kulturerbe, das von seiner blühenden künstlerischen und spirituellen Vergangenheit zeugt. Lassen Sie sich die Geschichte der ehemaligen Benediktinerabtei erzählen und lassen Sie sich von den eleganten Herrenhäusern und Stadthäusern überraschen

16 mit Flashcodes ausgestattete Tafeln säumen Ihren Weg und enthüllen Ihnen die Geschichte und das Erbe dieser Stadt, in der im 16. Jahrhundert einer der talentiertesten Künstler der Renaissance in Lothringen, der Bildhauer Ligier Richier, geboren wurde.

Italiano :

Tra i siti più notevoli della Mosa, Saint-Mihiel vanta un ricco patrimonio che testimonia il suo fiorente passato artistico e spirituale. Lasciatevi raccontare la storia della sua antica abbazia benedettina e lasciatevi sorprendere dalle sue eleganti residenze e case di città

16 pannelli dotati di codici flash tracciano il percorso, rivelando la storia e il patrimonio di questa città che nel XVI secolo ha visto nascere uno dei più talentuosi artisti del Rinascimento in Lorena, lo scultore Ligier Richier.

Español :

Saint-Mihiel, uno de los lugares más destacados del Mosa, posee un rico patrimonio, testimonio de su floreciente pasado artístico y espiritual. Déjese llevar por la historia de su antigua abadía benedictina y sorpréndase con sus elegantes residencias y casas urbanas

16 paneles equipados con flashcodes marcan su recorrido, revelando la historia y el patrimonio de esta ciudad que en el siglo XVI vio nacer a uno de los artistas más talentosos del Renacimiento en Lorena, el escultor Ligier Richier.

