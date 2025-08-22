Route Ligier Richier Saint-Mihiel Meuse

Route Ligier Richier Adultes Voiture

C’est en Meuse, à Saint-Mihiel, que naquit un des plus remarquables sculpteurs de la Renaissance Ligier Richier. Ses œuvres inestimables sont toujours visibles à Saint-Mihiel, Bar-le-Duc, Clermont-en-Argonne, Etain, Génicourt-sur-Meuse et Hattonchâtel. La Route Ligier Richier offre l’occasion de parcourir la Meuse sur le thème des plus belles sculptures de la Renaissance Lorraine.

L’ouverture des sites est assurée au minimum les week-ends et jours fériés du 1er mai au 30 septembre. 2 boucles de 145 et 117 km signalisées permettent de relier les sites des œuvres de Ligier Richier

– Saint-Mihiel Le Sépulcre à l’église Saint-Etienne, la Pâmoison de la Vierge à l’église Saint-Michel, Sainte-Elisabeth au musée d’art sacré

– Hattonchâtel Le Retable de la Passion à la Collègiale Saint-Maur

– Etain La Piètà à l’église Saint-Martin

– Génicourt sur Meuse La Dame de Génicourt à l’église Sainte-Marie Madeleine

– Clermont en Argonne La Sainte Femme au Bonnet à l’église Saint-Didier

– Bar-le-Duc Le Squelette et le Crucifié entre les deux larrons à l’église Saint-Etienne.

English :

It is in Meuse, in Saint-Mihiel, that one of the most remarkable sculptors of the Renaissance was born: Ligier Richier. His priceless works can still be seen in Saint-Mihiel, Bar-le-Duc, Clermont-en-Argonne, Etain, Génicourt-sur-Meuse and Hattonchâtel. The Route Ligier Richier offers the opportunity to explore the Meuse on the theme of the most beautiful sculptures of the Renaissance Lorraine

The sites are open at least on weekends and public holidays from 1 May to 30 September. 2 signposted loops of 145 and 117 km connect the sites of the Ligier Richier works

– Saint-Mihiel: The Sepulchre in the church of Saint-Etienne, the Pâmoison de la Vierge in the church of Saint-Michel, Sainte-Elisabeth in the museum of sacred art

– Hattonchâtel The Passion Altarpiece at the Collègiale Saint-Maur

– Pewter: The Piètà at the church of Saint-Martin

– Génicourt sur Meuse The Lady of Génicourt at the church of Sainte-Marie Madeleine

– Clermont en Argonne: The Holy Woman with the Bonnet in the church of Saint-Didier

– Bar-le-Duc: The Skeleton and the Crucified One between the two thieves at the Saint-Etienne church.

Deutsch :

In Saint-Mihiel in der Meuse wurde einer der bemerkenswertesten Bildhauer der Renaissance geboren: Ligier Richier. Seine unschätzbaren Werke sind noch heute in Saint-Mihiel, Bar-le-Duc, Clermont-en-Argonne, Etain, Génicourt-sur-Meuse und Hattonchâtel zu besichtigen. Die Route Ligier Richier bietet die Gelegenheit, die Maas unter dem Motto der schönsten Skulpturen der lothringischen Renaissance zu durchqueren

Die Stätten sind vom 1. Mai bis zum 30. September mindestens an Wochenenden und Feiertagen geöffnet. 2 ausgeschilderte Rundwege von 145 und 117 km Länge verbinden die Stätten der Werke von Ligier Richier

– Saint-Mihiel: Le Sepulcre in der Kirche Saint-Etienne, La Pâmoison de la Vierge in der Kirche Saint-Michel, Sainte-Elisabeth im Musée d’art sacré

– Hattonchâtel: Der Passionsaltar in der Stiftskirche Saint-Maur

– Etain: La Piètà in der Kirche Saint-Martin

– Génicourt sur Meuse: Die Dame von Génicourt in der Kirche Sainte-Marie Madeleine

– Clermont en Argonne: La Sainte Femme au Bonnet in der Kirche Saint-Didier

– Bar-le-Duc: Das Skelett und der Gekreuzigte zwischen den beiden Schächern in der Kirche Saint-Etienne.

Italiano :

A Saint-Mihiel, nella Mosa, nacque uno degli scultori più notevoli del Rinascimento: Ligier Richier. Le sue opere di inestimabile valore sono ancora visibili a Saint-Mihiel, Bar-le-Duc, Clermont-en-Argonne, Etain, Génicourt-sur-Meuse e Hattonchâtel. L’itinerario Ligier Richier offre l’opportunità di viaggiare attraverso la Mosa sul tema delle più belle sculture del Rinascimento lorenese

I siti sono aperti almeno nei fine settimana e nei giorni festivi dal 1° maggio al 30 settembre. 2 anelli segnalati di 145 e 117 km collegano i siti delle opere di Ligier Richier

– Saint-Mihiel: il Sepolcro nella chiesa di Saint-Etienne, la Pâmoison de la Vierge nella chiesa di Saint-Michel, Sainte-Elisabeth nel Museo d’arte sacra

– Hattonchâtel La pala della Passione nella chiesa di Saint-Maur

– Etain La Piètà nella chiesa di Saint-Martin

– Génicourt sur Meuse La Signora di Génicourt nella chiesa Sainte-Marie Madeleine

– Clermont en Argonne La Sainte Femme au Bonnet nella chiesa di Saint-Didier

– Bar-le-Duc: Lo scheletro e il Crocifisso tra i due ladroni nella chiesa di Saint-Etienne.

Español :

En Saint-Mihiel, en el Mosa, nació uno de los escultores más notables del Renacimiento: Ligier Richier. Sus valiosas obras aún pueden verse en Saint-Mihiel, Bar-le-Duc, Clermont-en-Argonne, Etain, Génicourt-sur-Meuse y Hattonchâtel. La Ruta Ligier Richier ofrece la oportunidad de recorrer el Mosa en torno a las más bellas esculturas del Renacimiento lorenés

Los sitios están abiertos al menos los fines de semana y los días festivos del 1 de mayo al 30 de septiembre. 2 bucles señalizados de 145 y 117 km unen los lugares de las obras de Ligier Richier

– Saint-Mihiel: El Sepulcro en la iglesia de Saint-Etienne, la Pâmoison de la Vierge en la iglesia de Saint-Michel, Sainte-Elisabeth en el Museo de Arte Sacro

– Hattonchâtel Retablo de la Pasión en la iglesia de Saint-Maur

– Etain La Piètà en la iglesia Saint-Martin

– Génicourt sur Meuse La Dama de Génicourt en la iglesia Sainte-Marie Madeleine

– Clermont en Argonne La Sainte Femme au Bonnet en la iglesia de Saint-Didier

– Bar-le-Duc: El esqueleto y el crucificado entre los dos ladrones en la iglesia de Saint-Etienne.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-02 par Système d’information touristique Lorrain