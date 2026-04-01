Patrice MACEL en dédicace Maison de la Presse Saint-Mihiel

Saint-Mihiel

Patrice MACEL en dédicace

Maison de la Presse 7 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-18 09:00:00

fin : 2026-04-18 12:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Après Neuf de Der sur la Première Guerre Mondiale et plusieurs romans autobiographiques très agréables à lire Patrice MACEL revient vous voir pour dédicacer son tout dernier roman Louis, un jour je verrai Maman . Entrée libre et discussions passionnantes garanties!Tout public

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Maison de la Presse 7 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 45 34 52

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English :

After Neuf de Der about the First World War and several autobiographical novels, Patrice MACEL returns to sign his latest novel Louis, un jour je verrai Maman . Free admission and fascinating discussions guaranteed!

L’événement Patrice MACEL en dédicace Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-04-11 par OT COEUR DE LORRAINE