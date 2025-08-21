Promenade des capucins Saint-Mihiel Meuse

Promenade des capucins Adultes A pieds

Promenade des capucins Les Capucins 55300 Saint-Mihiel Meuse Grand Est

On y accède par de nombreux escaliers et chemins, la Promenade des Capucins offre ses longues allées bordées d’arbres aux promeneurs, la ville se déroule alors sous leurs pieds, depuis le quartier ancien de la cité jusqu’à la ville moderne. Son nom vient de l’ancien monastère construit au XVIIème siècle par les Capucins, appelés à Saint-Mihiel pour contrebalancer les effets de la réforme. Du monastère il ne reste que quelques bancs de pierres, de vieux murs, mais tout le mysticisme des lieux.

+33 3 29 89 06 47

English :

It can be reached by numerous stairs and paths, the Promenade des Capucins offers its long tree-lined paths to walkers, the city unfolds under their feet, from the old part of the city to the modern city. Its name comes from the former monastery built in the 17th century by the Capuchins, who were called to Saint-Mihiel to counterbalance the effects of the Reformation. Of the monastery only a few stone benches and old walls remain, but all the mysticism of the place.

Deutsch :

Man erreicht sie über zahlreiche Treppen und Wege. Die Promenade des Capucins bietet ihre langen, von Bäumen gesäumten Alleen den Spaziergängern an, die Stadt entfaltet sich dann unter ihren Füßen, vom alten Stadtteil der Siedlung bis zur modernen Stadt. Jahrhundert von den Kapuzinern errichtet wurde, die nach Saint-Mihiel gerufen wurden, um den Auswirkungen der Reformation entgegenzuwirken. Von dem Kloster sind nur noch einige Steinbänke und alte Mauern übrig geblieben, aber die ganze Mystik des Ortes.

Italiano :

La Promenade des Capucins, con i suoi lunghi viali alberati, è accessibile attraverso numerose scalinate e sentieri, e la città si sviluppa sotto i piedi, dalla parte antica della città alla città moderna. Il suo nome deriva dall’antico monastero costruito nel XVII secolo dai Cappuccini, chiamati a Saint-Mihiel per contrastare gli effetti della Riforma. Tutto ciò che rimane del monastero sono alcune panche di pietra e vecchi muri, ma tutto il misticismo del luogo.

Español :

El Paseo de los Capuchinos, con sus largos caminos arbolados, es accesible a través de numerosas escaleras y senderos, y la ciudad se despliega bajo los pies, desde el casco antiguo hasta la ciudad moderna. Su nombre proviene del antiguo monasterio construido en el siglo XVII por los capuchinos, que fueron llamados a Saint-Mihiel para contrarrestar los efectos de la Reforma. Del monasterio sólo quedan algunos bancos de piedra y viejos muros, pero todo el misticismo del lugar.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-03-17 par Système d’information touristique Lorrain