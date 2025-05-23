Circuit de la Burelière Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire

Circuit de la Burelière Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire vendredi 1 août 2025.

Circuit de la Burelière

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit de la Burelière 49440 Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 8400.0 Tarif :

Avec ses 8 kilomètres, le circuit de randonnée de La Burelière à La Cornuaille (Val d’Erdre Auxence) est accessible à tous les marcheurs. Envie de prolonger votre balade ? Une variante vous permet d’allonger le parcours de 3 kilomètres.

+33 2 41 92 86 83

English :

With its 8 kilometers, the hiking trail from La Burelière to La Cornuaille (Val d’Erdre Auxence) is accessible to all walkers. Want to extend your walk? A variant allows you to extend the route by 3 kilometers.

Deutsch :

Mit seinen 8 Kilometern ist der Wanderweg von La Burelière nach La Cornuaille (Val d’Erdre Auxence) für alle Wanderer geeignet. Haben Sie Lust, Ihre Wanderung zu verlängern? Eine Variante ermöglicht es Ihnen, die Strecke um 3 Kilometer zu verlängern.

Italiano :

Con i suoi 8 chilometri, il sentiero da La Burelière a La Cornuaille (Val d’Erdre Auxence) è accessibile a tutti gli escursionisti. Volete prolungare la vostra passeggiata? Una variante consente di allungare il percorso di 3 chilometri.

Español :

Con sus 8 kilómetros, el sendero de La Burelière a La Cornuaille (Val d’Erdre Auxence) es accesible para todos los senderistas. ¿Quiere alargar su paseo? Una variante le permite ampliar el recorrido en 3 kilómetros.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-23 par Anjou tourime