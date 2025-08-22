Circuit de la Chapelle Lamarre (n°4) Sillé-le-Guillaume Sarthe

Circuit de la Chapelle Lamarre (n°4)

Circuit de la Chapelle Lamarre (n°4) 72140 Sillé-le-Guillaume Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 14000.0 Tarif :

Parcours VTT technique et sportif permettant de découvrir la partie ouest de la forêt domaniale de Sillé. Circuit également praticable à pied.

http://www.destinationcoco.com/

English :

Technical and sporty mountain bike trail to discover the western part of the Sillé state forest. Circuit also accessible on foot.

Deutsch :

Technische und sportliche Mountainbike-Strecke, auf der Sie den westlichen Teil des Staatswaldes von Sillé entdecken können. Die Strecke ist auch zu Fuß begehbar.

Italiano :

Un percorso tecnico e sportivo per mountain bike che attraversa la parte occidentale della foresta nazionale del Sillé. Il percorso può essere esplorato anche a piedi.

Español :

Recorrido técnico y deportivo en bicicleta de montaña por la parte occidental del bosque nacional de Sillé. La ruta también puede recorrerse a pie.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-19 par eSPRIT Pays de la Loire