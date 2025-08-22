Circuit de la Chapelle Lamarre (n°4) Sillé-le-Guillaume Sarthe
Parcours VTT technique et sportif permettant de découvrir la partie ouest de la forêt domaniale de Sillé. Circuit également praticable à pied.
English :
Technical and sporty mountain bike trail to discover the western part of the Sillé state forest. Circuit also accessible on foot.
Deutsch :
Technische und sportliche Mountainbike-Strecke, auf der Sie den westlichen Teil des Staatswaldes von Sillé entdecken können. Die Strecke ist auch zu Fuß begehbar.
Italiano :
Un percorso tecnico e sportivo per mountain bike che attraversa la parte occidentale della foresta nazionale del Sillé. Il percorso può essere esplorato anche a piedi.
Español :
Recorrido técnico y deportivo en bicicleta de montaña por la parte occidental del bosque nacional de Sillé. La ruta también puede recorrerse a pie.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-19 par eSPRIT Pays de la Loire