Circuit de la Chapelle-sur-Oudon Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Circuit de la Chapelle-sur-Oudon

Circuit de la Chapelle-sur-Oudon 49520 Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire Pays de la Loire

Une balade pleine de charme dans la campagne de l’Anjou bleu, au départ de la Chapelle-sur-Oudon.

https://www.tourisme-anjoubleu.com/ +33 2 41 92 86 83

English :

A walk full of charm in the countryside of the Anjou bleu, starting from La Chapelle-sur-Oudon.

Deutsch :

Eine reizvolle Wanderung durch die Landschaft des blauen Anjou, ausgehend von La Chapelle-sur-Oudon.

Italiano :

Un’affascinante passeggiata nella campagna dell’Anjou bleu, partendo da La Chapelle-sur-Oudon.

Español :

Un encantador paseo por la campiña de Anjou bleu, partiendo de La Chapelle-sur-Oudon.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-22 par Anjou tourime