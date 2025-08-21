CIRCUIT DE LA CROIX DE PIERRE À BALLÉE ET PRÉAUX Val-du-Maine Mayenne

CIRCUIT DE LA CROIX DE PIERRE À BALLÉE ET PRÉAUX

CIRCUIT DE LA CROIX DE PIERRE À BALLÉE ET PRÉAUX 53340 Val-du-Maine Mayenne Pays de la Loire

Durée : Distance : 10770.0 Tarif :

Circuit de la Croix de Pierre à Ballée et Préaux 10,77km, 3h10 environ.

http://www.paysmeslaygrez.fr/ +33 2 43 64 29 00

English :

Circuit de la Croix de Pierre at Ballée and Préaux: 10.77km, 3h10 approx.

Deutsch :

Croix de Pierre-Rundweg in Ballée und Préaux: 10,77 km, ca. 3 Std. 10 Min.

Italiano :

Circuito della Croix de Pierre a Ballée e Préaux: 10,77 km, 3h10 circa.

Español :

Circuito de la Croix de Pierre à Ballée et Préaux: 10,77km, 3h10 aprox.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-09-12 par eSPRIT Pays de la Loire