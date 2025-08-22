Circuit de la Duie et de la Clarté-Dieu Randonnée en Nord-Touraine Saint-Paterne-Racan Indre-et-Loire

Circuit de la Duie et de la Clarté-Dieu Randonnée en Nord-Touraine A pieds

Circuit de la Duie et de la Clarté-Dieu Randonnée en Nord-Touraine Parking de l’espace Multimédia 37370 Saint-Paterne-Racan Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 11900.0 Tarif :

Le circuit de la Duie et de la Clarté-Dieu à Saint-Paterne-Racan est labélisé par la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durant cette charmante balade, vous découvrirez l’église paroissiale et la somptueuse Abbaye de La Clarté-Dieu.

https://www.gatine-racan.fr/sortir-decouvrir/randonnees-et-decouvertes/randonnees-pedestres/ +33 7 88 77 03 80

English : Circuit de la Duie and de la Clarté-Dieu Hiking in Nord-Touraine

The circuit de la Duie et de la Clarté-Dieu in Saint-Paterne-Racan is certified by the Fédération Française de Randonnée Pédestre. On this charming walk, you’ll discover the parish church and the sumptuous Abbaye de La Clarté-Dieu.

Deutsch : Circuit de la Duie und de la Clarté-Dieu Wandern in Nord-Touraine

Der Rundweg La Duie et de la Clarté-Dieu in Saint-Paterne-Racan trägt das Gütesiegel der Fédération Française de Randonnée Pédestre (Französischer Wanderverband). Während dieser reizvollen Wanderung entdecken Sie die Pfarrkirche und die prächtige Abtei La Clarté-Dieu.

Italiano :

Il percorso della Duie et de la Clarté-Dieu a Saint-Paterne-Racan è approvato dalla Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durante questa affascinante passeggiata, scoprirete la chiesa parrocchiale e la sontuosa abbazia di La Clarté-Dieu.

Español : Circuito de la Duie y de la Clarté-Dieu Senderismo en Nord-Touraine

La ruta de la Duie et de la Clarté-Dieu en Saint-Paterne-Racan está homologada por la Fédération Française de Randonnée Pédestre. En este encantador paseo, descubrirá la iglesia parroquial y la suntuosa abadía de la Clarté-Dieu.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire