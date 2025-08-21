Circuit des Eaux Vives Randonnée en Nord-Touraine Saint-Paterne-Racan Indre-et-Loire

Circuit des Eaux Vives Randonnée en Nord-Touraine A pieds

Circuit des Eaux Vives Randonnée en Nord-Touraine Parking de l’espace Multimédia 37370 Saint-Paterne-Racan Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 330 Distance : 19100.0 Tarif :

Le circuit des Eaux Vives à Saint-Paterne-Racan est labélisé par la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durant cette charmante balade, vous découvrirez l’église paroissiale et la source de la Duie.

https://www.gatine-racan.fr/sortir-decouvrir/randonnees-et-decouvertes/randonnees-pedestres/ +33 7 88 77 03 80

English : Circuit des Eaux Vives Hiking in Nord-Touraine

The Eaux Vives trail in Saint-Paterne-Racan is certified by the Fédération Française de Randonnée Pédestre. On this charming walk, you’ll discover the parish church and the Duie spring.

Deutsch : Circuit des Eaux Vives Wandern in Nord-Touraine

Der Rundweg Eaux Vives in Saint-Paterne-Racan ist von der Fédération Française de Randonnée Pédestre (Französischer Wanderverband) ausgezeichnet. Während dieser reizvollen Wanderung entdecken Sie die Pfarrkirche und die Quelle von La Duie.

Italiano :

Il sentiero delle Eaux Vives a Saint-Paterne-Racan è approvato dalla Fédération Française de Randonnée Pédestre. Durante questa affascinante passeggiata, scoprirete la chiesa parrocchiale e la sorgente Duie.

Español : Circuito des Eaux Vives Senderismo en Nord-Touraine

El sendero Eaux Vives de Saint-Paterne-Racan está homologado por la Fédération Française de Randonnée Pédestre. En este encantador paseo, descubrirá la iglesia parroquial y el manantial de Duie.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire