Circuit de la petite prairie Saint-Yrieix-sur-Charente Charente

Circuit de la petite prairie

Circuit de la petite prairie plan d’eau de la Grande Prairie 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Située en zone protégée, c’est une partie sauvage de la Coulée verte longeant les bras de la Charente, qui vous mènera au charmant village de Vénat et à sa chapelle. En montant dans le bois des Rouyers, vous découvrirez la fontaine des pots.

https://www.angouleme-tourisme.com/ +33 5 45 95 16 84

English :

Situated in a protected area, it’s a wild part of the Coulée verte running along the banks of the Charente, leading to the charming village of Vénat and its chapel. Climb up to the Rouyers wood and discover the Pots fountain.

Deutsch :

In einem Naturschutzgebiet gelegen, ist dies ein wilder Teil der Coulée verte, die an den Armen der Charente entlangführt und Sie zum charmanten Dorf Vénat und seiner Kapelle bringt. Wenn Sie in den Bois des Rouyers hinaufsteigen, entdecken Sie die Fontaine des Pots.

Italiano :

Situata in un’area protetta, questa parte selvaggia della Coulée Verte costeggia le rive della Charente e conduce all’incantevole villaggio di Vénat e alla sua cappella. Salite fino al bosco dei Rouyers e scoprite la fontana dei Pots.

Español :

Situada en una zona protegida, es una parte salvaje de la Coulée Verte que bordea las orillas de la Charente y conduce al encantador pueblo de Vénat y su capilla. Suba al bosque de Rouyers y descubra la fuente de Pots.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-25 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme